Rusya'da Su-25 savaş uçağı düştü

Bakanlığın açıklamasına göre Su-25UB uçağı, Stavropol Bölgesi'ki planlı eğitim uçuşu sırasında düştü.

Boş bir alana düşen uçak, herhangi bir yıkıma neden olmadı.

Arama ve kurtarma ekipleri, uçaktan zamanında atlamayı başaran iki pilotun yerini tespit etmek için çalışma yürütüyor.

Bu arada Rus basınına konuşan bir kaynak ise arama-kurtarma helikopterinin uçağın yerini tespit ettiğini ifade etti.

Kaynak, uçağın düştüğü bölgeye kara arama-kurtarma ekibi gönderileceğini söyledi.

Başka bir kaynak ise uçağın eğitim sırasında havada takla pratiği yapılırken yere çakıldığını söyledi.

Kaynak, uçağın çarpmanın etkisiyle yer seviyesinin 3 metre altına kadar girdiğini belirtti.

Güney Askeri Bölgesi Askeri Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Uzmanların uçağın düştüğü bölgede çalıştığını anlatan bir savcılık yetkilisi, uçuş ve uçuşa hazırlık kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyeceklerini kaydetti.

Uçağın düştüğü bölgede faaliyet yürüten bir tarım işletmesinin çalışanları, pilotların yerinin tespit edildiğini belirtti.

Tarlada ayçiçeği hasadı yaparken uçağın düştüğünü gördüklerini anlatan çalışanlar, pilotların yerinin tespit edildiğini ancak ne durumda olduklarını bilmediklerini ifade etti.