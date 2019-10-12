Arap Birliği bugün Barış Pınarı Harekatı için acil toplanıyor

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, bugün Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor.
Mısır, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmaya yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından, Arap Birliği'ni acil olarak toplantıya çağırmıştı.
Türkiye'nin harekatını kınayan Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki, "Mevcut koşulları kötüye kullanarak bir Arap ülkesinin egemenliğinin ihlal eilmesi kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.
Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek.
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