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28 Kasım 2019 - 12:46

Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Ankara TEM ekiplerince, IŞİD terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

AA'ya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde bazı kişilerin, terör örgütü IŞİD ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah erken saatlerde il genelinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda, Ankara Cumhuriyet Savcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan yabancı uyruklu 10 şüpheliden 9'unu yakaladı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. 

News Code 1882748
Ruya FEREYDUNI

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