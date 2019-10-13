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13 Ekim 2019 - 15:11

DEAŞ aileleri Ayn İsa Mülteci Kampı'ndan kaçtı iddiası

DEAŞ aileleri Ayn İsa Mülteci Kampı'ndan kaçtı iddiası

Kürt basını, Türkiye’nin desteklediği silahlı grubun Eyn İsa Kampı’nda 785 DEAŞ mensubunun kaçmasını sağladığını öne sürdü.

Kürt basınının iddiasına göre, Türkiye’nin desteklediği silahlı grup, Eyn İsa Kampı’nda 785 DEAŞ mensubunun kaçmasını sağladı.

Türkiye, 9 Ekim'de Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin Doğu Fırat bölgesinde operasyon başlatmıştı. Aynı tarihte harekatın başladığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" açıklaması yapmıştı.

News Code 1881791

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