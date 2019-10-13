DEAŞ aileleri Ayn İsa Mülteci Kampı'ndan kaçtı iddiası

Kürt basınının iddiasına göre, Türkiye’nin desteklediği silahlı grup, Eyn İsa Kampı’nda 785 DEAŞ mensubunun kaçmasını sağladı.

Türkiye, 9 Ekim'de Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin Doğu Fırat bölgesinde operasyon başlatmıştı. Aynı tarihte harekatın başladığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" açıklaması yapmıştı.