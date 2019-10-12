İranlı sanatçı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul konserini iptal etti

İranlı Kürt sanatçı Kayhan Kalhor, Türkiye’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 13 Ekim’de İstanbul'daki Cemal Reşit Rey konser salonunda yapılması planlanan “Horasan’dan Anadolu’ya – Erdal Erzincan & Kayhan Kalhor” etkinliğini iptal ettiğini duyurdu.
İngiltere'de bulunan Kalhor, Londra'daki konserinde Suriye'de yaşayan tüm Kürt çocuklara Kürtçe bir ninni sundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, "TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır." ifadesini kullanmıştı.
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