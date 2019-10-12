Putin'den önemli Suriye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına verdiği röportajda Suriye’nin gelecekteki yönetiminin böyle bir karar alması durumunda Rus askerlerin bu ülkeden çekileceğini söyledi.

Rusya’daki bir televizyon kanalının bir parçasını gösterdiği Arapça yayınlanan röportajda Rus liderin ifadelerine yer verildi.

Putin, “Başka bir ülkenin topraklarında, bu durumdaysa Suriye topraklarında yasalara aykırı olarak bulunanlar bu bölgeyi terk etmeli ve bu tüm ülkeler için geçerli. Eğer Suriye’nin gelecekteki meşru yönetimi, ülkede Rus silahlı kuvvetlerinin bulunmasına gerek duymadığını açıklarsa, bu durum Rusya için de geçerli olacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik