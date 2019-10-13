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13 Ekim 2019 - 11:26

Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün

Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezinin ele geçirildiğini duyururken, Milli Savunma Bakanlığı da harekat kapsamında 480 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)tarafından Suriye kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. AA'nın aktardığı habere göre, Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lılardan kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu" ifadesini kullandı.

News Code 1881779
Azar MAHDAVAN

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