Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün

Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)tarafından Suriye kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. AA'nın aktardığı habere göre, Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lılardan kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu" ifadesini kullandı.