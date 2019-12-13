'Ermeni soykırımı' iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor?

ABD Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato da "Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Ankara’nın 1915 Olayları diye tanımladığı Osmanlı İmparatorluğu’undaki yüz binlerce Ermeni vatandaşın zorunlu göçe tabi tutulmasını "soykırım" olarak resmen kabul eden ülke sayısı ise 31.

"Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan ülkeler; Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela ve Uruguay.

Öte yandan, Bulgaristan’ın kararında “soykırım” ifadesi yerine “Ermenilerin toplu katliamı” ifadesi geçiyor ancak dönemin Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov bir açıklama yaparak bunun “soykırım” anlamına geldiğini belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığındaki listede ise Bulgaristan, Suriye ve Libya’nın tanımaları yer almıyor.

Bu 31 ülkenin dışında bir çok ülke de farklı seviyelerde "Ermeni soykırımı" iddialarını tanıdı. ABD'de de 50 eyaletten 49'u 1915'te yaşananları "Ermeni soykırımı" olarak kabul etti.

Kaynak: Euronews Türkçe