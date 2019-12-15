İran-Türk yapımı “Aşk Sarhoşu” filmi İran'da gösterilmeyecek

Fecr Film Festivali Genel Sekreteri İbrahim Daruğezade, Tahran’da düzenlenen 13. Uluslararası Hakikat Sinema Festivali sırasında basnın mensuplarına açıklamada bulundu.

İran-Türkiye yapımı “Aşk Sarhoşu” adlı filmin festivale katılıp katılmayacağına ilişkin soruya Daruğezade, “Hasan Fethi'nin yaptığı filmin çekimleri hâlâ devam ediyor ve bu seneki Fecr Film Festivali'ne yetişmeyecek. Öte yandan bu filmin yapımı için İran’dan gerekli izin alınmamıştır” cevabını verdi.

Önümüzdeki 1-11 Şubat 2020 tarihlerinde yapılması beklenen festival hakkında Daruğezade, "38. Fecr Film Festivali'nin organizatörü olarak festivalin en iyi şekilde yapılması için çalışıyoruz.” dedi.

Yönetmenliğini İranlı sinemacı Hasan Fethi’nin üstlendiği “Aşk Sarhoşu” adlı filmin çekimleri Konya’da başlmıştı.

Türk aktör İbrahim Çelikkol, Mevlana'nın hayatını konu alan yönetmen Fethi’nin filminde rol alıyor. İran’dan ise iki yıldız Şahab Hüseyni ve Parsa Piruzfar oyuncu kadrosunda.