Erakçi'den Fransa Dışişleri Bakanı'na sert yanıt: Yeter artık, timsah gözyaşlarını bırak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'un son mesajına sert tepki gösterdi.

Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cezayir'in bağımsızlık savaşı sırasında 1,5 milyon Cezayirlinin Fransa tarafından katledildiğini belirtti. Paris yönetiminin bu kişilerin onda birinden bile azını resmî olarak kayda geçirdiğini ifade eden

Erakçi, Fransa'nın sömürgecilik döneminde işlediği suçlar nedeniyle hâlâ özür dilemekten kaçındığını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'a hitaben Erakçi, “Yeter artık Bay Barrot, timsah gözyaşlarını bırakın” ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, ABD'nin İranlı öğrenci çocuklarını öldürdüğü dönemde Fransa'nın sessiz kalmasına dikkat çekerek, “O dönemdeki sessizliğiniz her şeyi anlatıyor” dedi.