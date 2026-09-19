ABD'nin İran'a yönelik operasyonunun 43 milyar dolarlık maliyeti

Bloomberg'in haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a yönelik operasyon kapsamında şu ana kadar 43 milyar 600 milyon dolar harcandığını Kongre'ye bildirdi.

Habere göre, 3 Eylül itibarıyla İran'a yönelik operasyonla bağlantılı ek harcamalar için yaklaşık 11 milyar 200 milyon dolar kullanıldı. Harcanan mühimmatın yenilenmesi için 28 milyar 100 milyon dolar, kaybedilen askeri ekipmanların yerine konulması için ise 4 milyar 300 milyon dolar ayrıldı.

Raporda, askeri ekipmanlarda meydana gelen hasarın maliyetinin yeni raporlar geldikçe değişebileceği belirtildi. Ayrıca Orta Doğu'daki ABD üslerine verilen zararların yol açabileceği on milyarlarca dolarlık olası maliyetin bu hesaba dahil edilmediği ifade edildi.

ABD Kara Kuvvetleri'nin konuşlandırılan personelin operasyonel hazırlığı ve desteği için 1 milyar 600 milyon dolar, Deniz Kuvvetleri'nin ise operasyonel birlikler, gemiler ve uçakların faaliyetleri için 2 milyar 200 milyon dolar harcadığı bildirildi.

ABD Hava Kuvvetleri'nin konuşlandırılan personelin desteği, hava taşımacılığı, üsler ve iletişim altyapısı için yaptığı harcamanın ise 6 milyar 600 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Raporda ayrıca ABD Siber Komutanlığı için 10,5 milyon dolar tahsis edildiği kaydedildi.