  1. Spor
3 May 2021 10:17

İranlı oyuncu hat-trick yaptı, Zenit şampiyon oldu

İranlı oyuncu hat-trick yaptı, Zenit şampiyon oldu

Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova'yı 6-1 mağlup eden Zenit, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Rusya Ligi'nde 28. hafta karşılaşmasında Zenit, Lokomotiv Moskova'yı konuk etti.

Gazprom Arena'da oynanan müsabaka, Zenit'in 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Zenit'e galibiyeti getiren golleri 19 ve 51. dakikalarda Dzyuba, 39., 45+3., ve 46. dakikalarda Serdar Azmoun ile 67. dakikada Malcom attı. Lokomotiv Moskova'nın tek sayısını ise 56. dakikada Kamano kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 61'e yükselten Zenit, Rusya Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonluk, Zenit'in üst üste 3. şampiyonluğu oldu.

Karşılaşmada hat-trick yapan İranlı milli futbolcu Serdar Azmoun Rusya'da Zenit ile üçüncü şampiyonluğu kazandı.

News Code 1894100
https://tr.mehrnews.com/news/1894100/

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