İranlı oyuncu hat-trick yaptı, Zenit şampiyon oldu

Rusya Ligi'nde 28. hafta karşılaşmasında Zenit, Lokomotiv Moskova'yı konuk etti.

Gazprom Arena'da oynanan müsabaka, Zenit'in 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Zenit'e galibiyeti getiren golleri 19 ve 51. dakikalarda Dzyuba, 39., 45+3., ve 46. dakikalarda Serdar Azmoun ile 67. dakikada Malcom attı. Lokomotiv Moskova'nın tek sayısını ise 56. dakikada Kamano kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 61'e yükselten Zenit, Rusya Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonluk, Zenit'in üst üste 3. şampiyonluğu oldu.

Karşılaşmada hat-trick yapan İranlı milli futbolcu Serdar Azmoun Rusya'da Zenit ile üçüncü şampiyonluğu kazandı.