İran'da 2020 gol kralı belli oldu

İran'da Türkmen oyuncu Serdar Azmoun, 2020 yılında attığı 22 gol ile ülkede gol kralı seçildi.

Milli futbolcu Serdar Azmoun şu anda Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit St. Petersburg kadrosunda yer alıyor.

Sedar Azmoun kimdir?

Serdar Azmoun, 1 Ocak 1995 tarihinde İran'da dünyaya geldi. Azmoun'un ailesi ise Türkmen asıllıdır. Profesyonel futbol kariyerine İran kulüplerinden Sepahan'da başlayan Azmoun, daha sonra Rostov ve Rubin Kazan formaları giydi.

26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında 12 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Rubin Kazan'dan Zenit'e transfer oldu.

İranlı futbolcunun sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.