Düşmanın yeni eylemi yüzüne atılan tokatı ağır çelik yumruklara dönüştürebilir

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ABD’nin Irak’taki üslerine düzenlenen “Şehit Süleymani” adı verilen operasyonun ardından bir bildiri yayınlayarak, Devrim Muhafızları Ordusu’na desteğini ilan etti.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“İran Devrim Muhafızları Ordusu bölgedeki Müslüman insanların acısını hafifletmek ve İslam düzeninin vaatlarını yerine getirmek için ABD’nin terör eylemine yanıt verdi.

Teröristler, İran milleti ve İslam düzeninin güvenliğinin İran Silahlı Kuvvetlerinin kırmızı çizgisi olduğunu anlamalıdır. Biz tüm gücümüzle İslam düzeninin amaçlarını ve hedeflerini savunmaya hazırız.

Düşman cinayetlerini tekrarlarsa yüzüne atılan tokatın ağır çelik yumruklara dönüşeceğini çok iyi biliyor.”

İran Devrim Muhafızları Ordusu bugün sabahın erken saatlerinde ABD’nin Korgeneral Kasım Süleymani’nin şehadetine yol açan terör eylemine karşılık olarak ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed ve Erbil hava üssünü balistik füze ile hedef aldı. Yapılan operasyon sonucu en az 80 ABD askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.