Ruhani'den ABD'ye: Ayağınız bölgeden kesilecek

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'nin şehadetine ilişkin Ruhani ABD'ye seslenerek, "Süleymani'nin eli (terör saldırısında) kesilmişti. Sizin ayağınız da bölgeden kesilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin eylemini "uluslararası terörizm ve savaş suçu" olarak netilendirerek, ABD'nin Bağdat'a konuk olarak giden İranlı saygın ve büyük komutanı şehit ettiğini söyledi.

ABD'nin terör saldırısıyla İran ile Irak arasında ihtilaf yaratmayı amaçladığını anlatan Ruhani, şunları kaydetti:

"ABD, Korgeneral Süleymaniye'yi katlederek İran ve Irak halkını birbirinden uzaklaştırmak istemişti. Ancak Iraklı bir komutanı da aynı anda katlettiğini farketmemişti. Bu olay iki ülke halklarının aynı yolda olduğunu ve cihat yolundaki komutanlarının amacı da ayını olduğunu gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Ruhani, Şehit Korgeneral Süleymaniye'nin sarfettiği çalışmaları takdir ederek, "Şehit Süleymani'nin hedefi İran'ın güvenliğini güvence altına almak, bölgeyi istikrara kavuşturmak, Kudüs'ü kurtarmak, bölge güvenliğini bölgedeki devletler tarafından sağlamak ve bölge halklarını (zulümden) kurtarmaktı" ifadelerinde bulundu.

Yemen, Suriye ve Keşmir dahil olmak üzere dünyanın farklı noktalarında halkların bu şehitlerin anısına sokaklara geldiğini söyleyen Ruhani, "Amerika Birleşik Devletleri bu büyük felaketin sonuçlarından uzak duramaz. Bu suç ve cinayete kesinlikle yanıt verilecektir” diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile beraberindeki heyet 3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düşmüştü.