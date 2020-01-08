ABD'nin bölgeden çekilmesi sadece askeri eylem gerektirmez

İran Dışişleri Bakanı Zarif, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zarif, işgalci ABD’nin Irak’taki üssü vurulmasının bu ülkenin Korgeneral Süleymani ve yoldaşlarının şehadetine yol açan terör saldırısına misilleme olarak yapıldığını belirtti.

Bakan Zarif, “Daha önce ifade ettiğim gibi İran İslam Cumhuriyeti'nin cevabı net ve orantılı olacaktır. Tabii ki hiçbir şey Korgeneral Süleyman'ın şehadeti ile orantılı değildir” dedi.

İran'ın yaptığı füzeli operasyona ilişkin Zarif, şu açıkalamarda bulundu:

Tepkimiz işgalcilerin askeri üslerine yönelikti. Irak Parlamentosu'nun kararından sonra artık işgalcilerin bu askeri üsteki varlığı meşru değildi. ABD’liler aklını kullanarak dikkat ederlerse bugüne kadar onlara danışmanlık yapanların yanlış ve tehlikeli bilgi verdiklerini anlayacaklardır"

Zarif, İran ile ABD arasında diyalog sürecin başlayıp başlamayacağına ilişkin, ABD ile müzakere veya diyaloğun gündemde olmadığını dile getirdi.

Zarif sözlerine şöyle devam etti:

“İran İslam Cumhuriyeti ABD'nin yaptığı eyleme karşı kesinlikle askeri bir yanıt vermeliydi ki verdi. Ama bu işin sonu değil. ABD’nin bölgeden çekilmesi işin sonu demektir. Bu da sadece askeri eylem gerektirmez"

Bakan Zarif, İran’ın bir kez daha ABD’ye yönelik askeri operasyon düzenleyip düzenlemeyeceğine dair sorulan bir soruya, “Buna karar veren ben değilim. İslam Cumhuriyeti, ABD'nin hata yaptığı takdirde yanıt vereceğini açıkladı.” yanıtını verdi.

İran’ın meşru müdafaa hakkını kullandığını savunan Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD’nin attığı adım askeri ve terörist bir eylemdi. Ancak biz meşru müdafaa hakkımızı kullandık" diye konuştu.