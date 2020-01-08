Bir sonraki adımımız ABD'nin ne yapacağına bağlı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi, bugünkü bakanlar kurulu toplantısı sırasında Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’nin Irak’taki üslerine yönelik füzeli operasyona ilişkin olarak yaptığı konuşmada, “ABD’liler Korgeneral Süleymani’nin şehadetiyle bölgeyi böleceğini düşünüyorlardı. Ancak İran ve Irak halkı sergilediği eşsiz hareketleriyle terörle mücadelede önemli katkıda bulunan Şehit Süleymani’nin cesaretlerini tarih boyunca unutmayacaklarını ABD’ye gösterdi” dedi.

ABD’nin Irak’taki üslerine karşı yerli yapım kısa menzilli füzeler kullandığını belirten Tuğgeneral Hatemi, “ABD'lilere vereceğimiz bir sonraki yanıtımız onların ne yapacağına bağlıdır. Ancak İran milletinin daha büyük bir isteği var. O da ABD’yi bölgeden çıkarmaktır” ifadelerinde bulundu.

ABD'nin işlediği cinayetle terörizm bir devlet haline geldiğini dile getiren Tuğgeneral Hatemi, bu ülkenin bölgedeki müttefiklerine seslenerek, “Eğer ABD’nin terör eylemi karşısında sessiz kalırsanız bu tür eylemlerin yayılacağından emin olabilirsiniz” diye konuştu.

ABD’nin yaptığı terör eyleminin sonuçlarından sorumlu olduğunu belirten Tuğgeneral Hatemi, bazı ülkelerin terör eylemini savunmasını eleştirdi.