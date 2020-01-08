ABD'nin yeni bir kötü eylemine çok sert yanıt verilecek

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Irak’ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne düzenlediği füzeli saldırısına ilişkin yayınladığı bir bildiride, “Dün geceki gurur verici operasyon ABD’nin Şehit Korgeneral Kasım Süleymani’ye yönelik terör saldırısına yanıt olarak yapıldı ve İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin kabiliyetlerinin küçük bir kısmını gösteriyor” dedi.

ABD’nin herhangi bir yeni kötü eylemine daha sert ve ağır yanıt vereceklerini belirten Tumgeneral Bakıri, “ABD liderlerinin artık İran İslam Cumhuriyeti’nin kabiliyetlerinin farkına varıp birliklerini mümkün alan en kısa sürede bölgeden çıkarmalarının zamanı gelmiştir” diye konuştu.