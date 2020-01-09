Tümgeneral Safavi: Trump siyasi çıkmaza girmiş

İslam Devrimi Lideri Özel Danışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Safavi, bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani’nin ABD tarafından suikasta uğradığına değinerek, “Korgeneral Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’e yönelik terör eylemi ABD ve müttefiklerinin Batı Asya’da direniş cephesi karşısındaki siyasi, güvenlik ve stratejik yenilgilerini gösteriyor” dedi.

Tümgeneral Safavi, ABD ile Siyonist rejimin yanlış hesaplamalar sonucu böyle bir cinayette bulunduğunu söyledi.

Tümgeneral Safavi, “ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo son yıllarda İran milletine uyguladığı yaptırımlar ve baskıların ardından şimdi bir çıkmaza girmiş ve uluslararası hukuka aykırı olarak terör eylemleri düzenleyerek dünya ve bölge kamuoyunun yanı sıra Amerikan seçkinlerini bu ülkenin politikarına karşı uyandırıyorlar” ifadelerinde bulundu.