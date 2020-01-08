İran Silahlı Kuvvetleri herhangi bir maceracılığa yanıt vermeye hazır

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Irak’ta ABD’nin üslerine füzeli saldırıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, “İran BM sözleşmesine dayanarak kendini savunmak için ABD’nin Irak’ta iki üssüne saldırı düzenledi” dedi.

İran’ın bölgede savaş veya gerilim yaratmak peşinde olmadığını belirten Baidinejaz, “Silahlı Kuvvetlerimiz ülkeye karşı herhangi bir maceracılığa kesin bir şekilde yanıt vermeye hazırdır” diye kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu bugün sabahın erken saatlerinde ABD’nin Korgeneral Kasım Süleymani’nin şehadetine yol açan terör eylemine karşılık olarak ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed ve Erbil hava üssünü füze ile hedef aldı. Yapılan operasyon sonucu en az 80 ABD askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.