İran milletvekillerinden İngiliz büyükelçiye sert tepkiler yağıyor

İslami Şura Meclisi'nin bugünkü toplantısında İran milletvekilleri İngiliz büyükelçinin diplomatik normlara uymayan hareketine tepki gösterdiler.

Kirman milletvekili Muhammed Rıza Pur-ibrahimi, “Dışişleri Bakanı buna güçlü bir şekilde yanıt vermeli ve Ulusal Güvenlik Komisyonu acil bir toplantı yaparak İngiliz büyükelçisini mümkün olduğu en kısa sürede ülkeden çıkarmalı” dedi.

İsfahan milletvekili Hasan Kamran ise İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi'ni "Siyonist askeri" olarak nitelendirerek, İran'dan kovulmasını talep etti.

Simnanlı vekil Ahmed Hemmati de, diplomatik normlara uymayan İngiliz elçisinin davranşı konusunda ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatılmasını istedi.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire Tahran’da yasa dışı yapılan protesto gösteriye katıldığı gerekçesiyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Macaire, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düşürülen uçakta hayatını kaybedenleri anmak için orada bulunduğunu iddia etmişti.