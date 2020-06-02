İran: Bazı ülkeler ile mali kaynaklar görüşmeleri yapıyoruz

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Hemmati, İslami Şura Meclisi'nin bugünkü açık oturumunda konuşma yaptı.

İran’ın ABD'nin yasadışı yaptırımları nedeniyle özel bir durumda olduğunu anlatan Hemmati, “Yaptırımlar nedeniyle en zor yıllardan birini atlattık. Son iki yılda bize eşi benzeri görülmemiş ve akıllı yaptırımlar uygulandı; ABD bizi uluslararası gelirden mahrum etmek için tüm imkanlarını kullandı. Onun asıl amacı ülke ekonomisi ile İslami düzeni çökertmekti, ancak bugünlerde bölgede güç ve üstünlük sahibiyiz. ABD hükümeti şu anda İran hakkında öngördüğü sorunlarla uğraşıyor" dedi.

Hemmati ayrıca, "Geçen yıl 42 milyar dolarlık mal ithal edebildik. Bu, ABD’nin İran politikasının hezimete uğradığını gösteriyor. Halkımız, özellikle de dar gelirli kesimler ciddi sorunlarla karşı karşıya kalsalar bile İran ulusu başarısız olmamıştır. Güney Kore ve Irak gibi dost ülkelerdeki bankalar ABD'nin baskıları nedeniyle mali kaynaklarımıza erişmemize izin veremiyor. Mali kaynaklarımıza erişebilmemiz için sözü geçen devletlerle görüşmeler devam etmektedir" ifadelerinde bulundu.