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19 Ocak 2020 - 18:38

Almanya: ABD'nin İran karşıtı politikası başarısız oldu

Almanya: ABD'nin İran karşıtı politikası başarısız oldu

Almanya Dışişleri Bakanı, Beyaz Saray'ın İran karşıtı politikalarını eleştirerek, Washington'un Tahran'a karşı azami baskı politikasının sonuç vermediğini belirtti.

Alman basınına konuşan Almanya Dışişleri Bakani Heiko Maas, Washington'un Tahran'a karşı azami baskı kampanyasını eleştirerek, tehdit içerikli jestlerin İran İslam Cumhuriyeti'nin tavrını değiştirmediğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı, ABD'nin İran'a karşı politikasını net şekilde eleştirerek, Batı Asya bölgesinde büyük krizin patlak vermesi konusunda uyarıda bulundu.

Maas ayrıca, bir kez daha nükleer anlaşmayı savunarak, Avrupa Tryokası'nın kendi yükümlülüklerini yerine getirmemesine hiç değinmeden İran'dan nükleer yükümlülüklerine bağlı kalmasını istedi.

Nükleer anlaşmadan 8 mayıs 2018'de çekildikten sonra ABD, İran'a karşı azami baskı kampanyası yürütmektedir.

News Code 1883940

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