Türkiye, Nijer'de maden arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye ve Nijer Arasında Maden Alanında İş Birliği Anlaşması" töreninde, bölgedeki çalışmaları MTA Uluslararası Madencilik AŞ'nin yürüteceğini söyledi.

Afrika'da toplam 17 ülkeyle enerji ve madencilik alanında anlaşma imzalandıklarını anımsatan Dönmez, "MTA Uluslararası Madencilik AŞ ile Sudan'da faaliyet gösteriyoruz. Kamu ve özel sektörün birlikte yürüyebileceği, herkesin elini taşın altına koyacağı somut projeler geliştirerek, samimiyet, karşılıklı öğrenme ve kazan-kazan anlayışıyla sürdürülebilir bir model kurmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Nijer ile kalkınma deneyimini paylaşmak istediğini dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Türkiye, Nijer’in güneybatısındaki Koulbaga-1, Koulbaga-2 ve Dares Salam-2 adlı üç maden sahasında arama yapacak. Bu sahalarda jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarımızla oradaki görünür rezerv tespitini belirlemiş olacağız. Sonrasında Nijer hükümetiyle dostluğumuzu daha da güçlendireceğimizi düşünüyorum. Her iki ülke açısından istihdam ve iş gücünü artıracak olan cevherin üretim aşamasına geçmeyi planlıyoruz."

Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa da söz konusu iş birliğinin iki ülke arasındaki geçmişe dayalı ilişkilerin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

MTA Uluslararası Madencilik AŞ'nin sahip olduğu teknik imkanlarla söz konusu sahalarda aramaları çok hızlı gerçekleştireceğine inandığını vurgulayan Moussa, "Bununla yetinmeyeceğimizi ve bu arama çalışmalarını daha geniş bölgelere yayacağımızı düşünüyorum. Nijer toprakları üzerinde çalışmalar başladıktan sonra her şeyin yolunda gitmesi için tüm tedbirler alınmış olacak." ifadesini kullandı.