İngiliz British Petroleum şirketi Kerkük petrol kuyularından çekildi

Kuzey Petrol Şireketi’nden bir kaynak, İngiliz British Petroleum şirketinin Kerkük petrol kuyularından çekildiğini belirtti.

Kaynak British Petroleum Şirketi’nin Petrol Bakanlğı ile petrol sondajı konusunda imzaladığı anlaşmanın bitmesinin ardından Kerkük’teki petrol kuyularından çekildiğini belirtti.

Kuzey Petrol Şireketi’nden bir kaynak İngiliz British Petroleum şirketinin Kerkük petrol kuyuları ile ilgili yaptığı saha araştırmaları sonuçlarının Kuzey Petrol Şirketine teslim edildiğini belirtti. Öte yandan İngiliz British Petroleum şirketi Kerkük Petrol Kuyuları ile ilgili yaptığı saha araştırmalarını bitirdiğini belirtti.

İngiliz British Petroleum Şirketi geçtiğimiz ay Kerkük petrol kuyularından personellerini çekeceğini belirtmişti.

Kaynak: Turkmeneli TV