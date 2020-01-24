Petrol fıyatlarında koronavirüsü etkisi

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Çinli yetkililerin seyahat yasağını virüsün ortaya çıktığı kentin dışında başka bölgelere de genişletmesi ile birlikte bu hafta yüzde 4.9 düştü. S&P Global Ratings, virüsün Çin'de tüketimi vurabileceği uyarısında bulundu. Goldman Sachs Group Inc., hafta başında, petrol talebinin düşebileceğine dikkat çekmişti. Daha geniş anlamda piyasalarda beklentiler karışık. Çin'de anakara piyasalar Ay Tatiline Göre Yeni Yıl tatili dolayısıyla kapalı.

Hızlı bir şekilde yayılan Koronavirüs, bu yılın başında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan jeopolitik kargaşa ve aynı zamanda Washington ve Pekin'in ticaret anlaşmasının ilk fazını imzalaması ile birlikte oldukça dalgalı bir seyir izleyen piyasa için yeni bir zorluk daha oluşturdu. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dünyanın "petrol ile yıkandığını" kaydederken, ABD ham petrol stoklarında meydana gelen sürpriz 405,000 varillik düşük piyasaya bir miktar ferahlık getirdi.

Sydney'de Australia & New Zealand Banking Group Ltd. kıdemli emtia startejisti Daniel Hynes, "Koronavirüs açık bir şekilde daha temel sorunların çoğunu piyasadan aldı ve bari,z bir biçimde beklentileri etkiliyor," dedi ve "Talebi olumsuz etkileyebilecek konular daha fazla duyarlılığa sahip gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mart vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 7 sent yükselerek Singapur saati ile 11:42'de varil başına 55.66 dolara çıktı. Fiyatlar, Perşembe günü 29 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesinden kapandıktan sonra üst üste üçüncü haftayı da kayıpla geçmeye yöneldi.

Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 7 sent yükselerek varil başına 62.11 dolara geldi. Bu kontrat da üst üste üçüncü haftayı da kayıpla geçmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Bloomberg