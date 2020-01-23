Korgeneral Süleymani suikasti devlet terörünün açık örneğidir

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Güvenlik Konseyi’nde Ortadoğu’daki gelişmelerle ilgili yaptığı konuşmada, “Şehit Korgeneral Süleymani’ye yönelik suikat ABD’nin terörizmle mücadele etme iddialarının yalan olduğunu ortaya koyarak bu ülkenin teröristleri değil terörizmle mücadele edenleri hedef aldığını gösterdi” dedi.

Taht Revançi, Güvenlik Konseyi’nin on yıllardır devam eden Filistin işgaline son veremediğine dikkati çekerek, bu konseyin neden milyonlarca Filistinlinin haklarını korumak için adım atmadığını ve uluslararası cinayet işleyen işgal rejimine karşı çıkmadığını sordu.

ABD’nin Güvenlik Konseyi’nin daimi bir üyesi olarak ululararası kuralları çiğneyerek kayıtsız şartsız Siyonist İsrail’i desteklediğini belirten Taht Revançi, Washington'un bugüne kadar İsrail’i desteklemek için 44 kez veto hakkını kullandığını ve Siyonist rejimi cinayetlerini daha şiddetle devam ettirmesi için küstahlaştırdığını söyledi.

ABD’nin bölgede bunlarla yetinmeyip Müslüman ülkelere düşmanlıkları çerçevesinde bölgede askeri maceracılığa devam ettiğini kaydeden Taht Revançi, son olarak da Bağdat Havaalanı’nda şehit Korgenel Süleymani ile beraberindeki heyete suikast düzenlendiğini hatırlattı.

Bu suikastin uluslararası hukunun ihlali ve devlet terörünün açık örneği olduğunu belirten Taht Revançi, ABD’nin Korgeneral Süleymani aleyhindeki iddialarını reddederek, Şehit Süleymani’nin terör örgütü IŞİD’le mücadeledeki rölünün yanında bölgede çok etkili ve saygın bir politikacı olduğunu ifade etti.