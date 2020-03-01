Şehit Süleymani Filistin direnişinin güçlendirilmesinde büyük rol oynadı

Filistin medyasına göre, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale yaptığı bir açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı şehit Korgeneral Kasım Süleymani'nin Filistin direnişinin güçlendirilmesinde önemli katkısı olduğunu belirtti.

"Şehit Süleymani kendisi Filistin direnişine silah aktarma sürecinden sorumluydu" deyen Nahala, Şehit Korgeneral Süleymani'nin Gazze'ye silah sağlamak için bazı ülkelere de gittiğini bildirdi.

Şehit Süleymani'nin Filistin'deki askeri grupları birer güçlü ordu haline getirdiğini dile getiren Ziyad en-Nahala ayrıca füze meselesinde de nitelik açısından bir değişiklik yaptığını söyledi.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri, "Filistin direniş grupları bugün Siyonistlerin tüm yerleşim bölgelerini hedef alabilecek binlerce füzeye sahiptir" ifadesini kullandı.