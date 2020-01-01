İran'dan ABD'nin suçlamasına yanıt

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD’nin İran karşıtı iddialarına tepki göstererek, “ABD’nin İran karşıtı iddiaları son zamanlarda yaptığı vahşice cinayetlerini ve 17 yıl boyunca Irak’a saldırarak 300 bini aşkın kişinin ölümüne neden olduğu gerçeğini saptırmak içindir” dedi.

Tahat Revançi, Haşdi Şabi ve buna bağlı grupların meşru ve demokratik Irak hükümetinin yasaları ve kontrolü altında faaliyet yapan tamamen Iraklı bir grup olduğunu söyledi.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi sözlerine ek olarak, “Haşdi Şabi güçleri, IŞİD ile mücadelede önemli rol oynamıştır ve şimdi de bu terör örgütünün yeniden canlanmamasını sağlamaktadır” ifadelerinde bulundu.