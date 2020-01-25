Ayn el-Esad üssünde beyin travması geçirenlerin sayısı arttı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İranlı General Kasım Süleymani'nin terör edilmesi sonrası İran'ın Irak'ta bulunan ABD üslerine yaptığı füze saldırısında beyin travması veya hasarı görülen asker sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı.

Pentagon daha önce bu sayıyı 11 olarak duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Jonathan Hoffman düzenlediği basın toplantısında, "Amacımız olabildiğince şeffaf ve net olmak, Amerikan halkına ve memurlarımıza doğru bilgiyi ulaştırmak. Bu doğrultuda 34 askerimize beyin sarsıntısı ve travmatik beyin hasarı teşhisi konuldu." diye konuştu.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, İran’ın 8 Ocak’ta el-Esed üssüne düzenlediği saldırının ardından olası inceleme ve tedavi için Irak dışına daha fazla askerin gönderildiğini itiraf etmişti.

Kaynak: Euronews