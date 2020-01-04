İran'ın ABD'ye tepkisi "askeri bir yanıt" olacak

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi CNN kanalına verdiği mülakatta ABD’nin sadece ekonomik alanda değil aynı zamanda Tümgeneral Kasım Süleymani’yi hedef alarak, İran’la savaş başlattığını söyledi.

ABD'nin bu eyleminin askeri bir eylem olduğunu dile getiren Taht Revançi, İran'ın da bu saldırıya askeri yanıt vereceğini belirtti.

ABD’nin bu terör eylemine yeri ve zamanı gelince sert yanıt vererek intikam alacaklarını belirten Tahat Revançi, “Bağımsız bir ülke olarak Irak hava sahasını kullanıp İran'ın üst düzey komutanlarından birini hedef almak ABD'nin uluslararası taahhütleriyle çelişkilidir. Bu nedenle ABD’nin bu saldırısına tepki verileceğini beklemesi normaldir” ifadelerinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis dün sabahın erken saatlerinde ABD’nin Bağdat Havaalanı'nda düzenlediği roket saldırısında şehit düştü.