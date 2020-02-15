Taht Revançi: Yemen'e İran yapımı silah gönderildi iddiası yalan

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD'li yetkililerin İran’dan Yemen’e silah gönderildiğine dair iddialarını reddederek, ABD'nin İran'a karşı propaganda kampanyasının devam ettiğini belirtti.
Taht Revançi, "Yemen'e İran yapımı silah gönderildiği yönündeki iddaların yanı sıra ABD, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırılardan İran'ın sorumlu olduğunu göstermek amacıyla BM raporunu kötüye kullanıyor" ifadesini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini iddia etmişti.
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