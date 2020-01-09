İranlı yetkili, BM Genel Sekreteri ile görüştü

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Taht Revançi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, İran’ın ABD’nin Şehit Korgeneral Süleymani’ye yönelik terör eylemi karşısındaki tutumunu ve gerginlikleri azaltmak için bölgedeki ülkelerle diyalog yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermediği ve İranlı diplomatlara yasadışı kısıtlamalar yaptığı da bu görüşmede ele alınan diğer konulardı.

Taht Revançi, Şehit Korgeneral Süleymani’nin terör örgütü IŞİD’in ortadan kaldırılmasına önemli katkı sağladığına değinerek, ABD’nin yanlış hesaplamalar sonucu böyle bir terör eyleminde bulunduğunu söyledi.

İran’ın ABD’nin terör eylemine uygun ve güçlü bir şekilde yanıt verdiğini belirten Taht Revançi, aynı zamanda İran’ın savaş niyetinde olmadığını bildirdi.

Taht Revançi, BM’nin 598 nolu karar çerçevesinde Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirme yönündeki sorumluluklarını hatırlatarak, İran’ın bölgedeki mevcut gerilimleri azatlma konusundaki herhangi bir planı olumlu karşıladığını vurguladı.

ABD’in İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermediğine dikkati çeken Taht Revançi, “ABD’nin bu eylemi BM anlaşmasının ihlalidir ve İranlı diplomatlar dahil olmak üzere BM diplomatlarına yönelik baskılarını arttırmak içindir” ifadesini kullandı.

Taht Revançi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ABD'nin uluslararası kurallar ve anlaşmaların ihlali karşısında daha kesin ve etkin davranmasını istedi.