İran'dan BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançı, BM’de düzenlenen “BM Güvenlik Konseyi'nin Yapısında Reform” oturumunda konuşma yapti.

Taht Revançi, “BM Güvenlik Konseyi’nin geçmişteki performansına kısaca bir bakış bu kurumun sorumluluk sahibi olmadığını ve demokratiklik ile şeffaflıktan yoksun olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda beklentilerimizi karşılamıyor ve çoğu zaman performansları BM Antlaşmasına uymuyor” dedi.

Taht Revançi, “Sonuç olarak BMGK şu anda bir güven ve meşruiyet kriziyle karşı karşıya ve küresel değişimlere ayak uyduramıyor, dolayısıyla bu kurumda reform yapılmalı” ifadesini kullandı.

BMGK’nin Ortadoğu ile ilgili kararlarında adalet ve kanun unsurunun bulunmadığını dile getiren Taht Revançi, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu gerçek Ortadoğu’nun en eski krizinde yani Filistin’in ve Suriye ile Lübnan’ın bazı bölgelerinin yasadışı işgali, devrik Saddam’ın İran’a askeri saldırısı, ABD’nin Irak’ı işgali, Gazze’de devam eden insanlık dışı abluka ve Yemen’deki en kötü insani krizde görülebilir”

Taht Revançi, BM Güvenlik Konseyi’nin büyük ölçüde Batı ülkelerinin egemenliği altında olduğuna dikkati çekerek, bu kurumdaki uyumsuzluk ve eşitsizliğin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.