Günümüz olayları dünyada eşsiz bir fenomenin ortaya çıktığını gösteriyor

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Avrupa'daki İslami Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen 54’üncü dönem oturum dolayısıyla kaleme aldığı mesajda, “Günümüzdeki olaylar, dünyada eşsiz bir fenomenin ortaya çıktığını gösteriyor” dedi.

İslam Devrimi Lideri’nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bu yılki oturumunuz İran İslam Cumhuriyeti ve İran devrimci halkının büyüklüğü ve saygınlığını gösteren olaylarla rastgelmektedir. Şehadet, askeri güç, olağanüstü halk toplulukları, gençlerin kararlığıyla dini ve manevi yaklaşımı günümüz dünyasında tarihin geleceği üzerinde derin etkiler bırakacak eşsiz bir fenomenin ortaya çıktığını gösteriyor.”