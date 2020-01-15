İslam Devrimi Lideri'nden "Direniş ve Cihat" kavramının önemine vurgu

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin 13 Ocak’ta Buşehr Eyaleti Şehitleri Kongresi üylelerine verdiği tavsiyeler bugün Buşehr kentinde düzenlenen konferansta okundu.

Buşehr bölgesinin tarihinde vatan savuncusu olan Şehit Reis Ali Delvari’nin işgalci İngilizlere karşı yaptığı büyük mücadelesine değinen Devrim Lideri, “Ne yazık ki, önemli kişilerin isimleri yeni nesil için yabancı. İlgili kurumlar cihat alanında büyük ün kazanan isimleri tanıtma konusunda çalışmalı” dedi.

İslam Devrimi Lideri, kurtuluşun tek yolunun şehitlerin yolunu izlemek olduğunu belirterek, “Enerji, madencilik, coğrafi konum, iklimsel çeşitlilik ve 80 milyonluk nüfus açısından zengin bir ülke okan İran sürekli büyük güçlerin aşırı hırslarıya yüz yüzedir. Dolayısıyla saygınlığı zedelenmemesi için cihat yoluyla yönetilmeli. 'Cihat ve Direniş' kavramı gelecek nesillerin izleyeceği kesin yol olması için kurumsallaşmalı” ifadelerinde bulundu.

Şehit Reis Ali Delvari Kimdir?

İran’ın milli kahramanı Reis Ali Delvari, Birinci Dünya Savaşı'nda İran'ın güneyini işgal eden İngiliz kuvvetlerine karşı yaptığı mücadelede şehit olmuştu.