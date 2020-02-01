İslam Devrimi Lideri'nden İmam Humeyni'yi (r.a) anma töreni

Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün sabah saatlerinde İslam Devrimi’nin 41. zafer yıldönümü (Fecr Günleri) dolayısıyla İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni’nin (r.a) türbesini ziyaret ederek o büyük şahsiyeti andı.

İslam Devrimi Lideri ilaveten Devrim şehitleri Ayetullah Beheşti, Recayi, ve Bahoner’in mezarını ziyaret ederek onlara Allah’tan rahmet diledi.

Ayetullah Hamanei törenin sonunda ise Kutsal Savunma Dönemi şehitlerinin mezarı başına geçerek hak yolunda canını feda eden mücahitler için dua etti.