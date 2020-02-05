Yüzyılın Anlaşması Trump'tan önce ölecek

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam Devrimi zaferinin 41. yıldönümü münasebetiyle İran halkının çeşitli kesimlerinden oluşan kalabalık bir grupla bir araya geldi.

Devrim Lideri, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde "Yüzyılın Anlaşması" planı hakkında, "Amerika'nın planı Trump ölmeden önce ölecek" değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin sözde "Yüzyılın Anlaşması"nı "aptalca, düşmanca ve başarısız bir plan "olarak nitelendiren Devrim Lideri, şunları kaydetti:

“Bu planla mücadelenin tek yolu Filistin halkı ile Filistinli grupların cesurca direnip cihat etmesi ve İslam dünyasının destek vermesidir. Filistin meselesinin temel çözümü de Filistin kökenli tüm halkının referandumla istedikleri sistemi seçmesidir"

İslam Devrimi Lideri, son komplonun Amerikalıların zararına ve Filistin meselesinin yeniden canlanmasına neden olduğuna dikkati çekerek, "Ülkelerinde bile değersiz ve saygısız olan bazı hain Arap liderlerin (sözde barış planını) hoş karşılayıp alkışlaması önemli değil. Emperyalizm sisteminin politikasının aksine Filistin meselesi yeniden canlanımıştır. Aynı zamanda zulme maruz kalan Filistin ve Filistin grupları dünya gündeminde yer almıştır" ifadelerinde bulundu.

İslam Devrimi zaferinin 41. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek "11 Şubat Yürüyüşleri"ne değinen Ayetullah Hamanei, “İnşaallah İran milleti, 11 Şubat'taki büyük yürüyüşlere katılarak düşman politikalarına ezici bir darbe vurur" diye konuştu.

İran halkına hitap eden İslam Devrimi Lideri, 21 Şubat 2020'de yapılacak milletvekilliği genel seçimlere işaret ederek, "İran ile güvenliğine ilgi gösteren herkesin seçimlere katılması lazım" dedi.