İslam Devrimi Lideri'nden uçak kazasıyla ilgili flaş talimat

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran'da yaşanan uçak kazasıyla ilgili yetkililere gereken talimatı verdi.

Uçak kazasında yaşamını yitirenlerin ailelerine içten taziyelerini yineleyen İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin kaleme aldığı mesajda, “İran Silahlı Kuvvetlerinin bu trajik olayda herhangi bir eksiklik veya olası kusurları takip etmesini istiyorum” ifadesine yer verildi.

Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, ilgili yetkililer ve yöneticilerden böyle kazaların tekrarlanmaması için dikkatli olmalarını istedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.