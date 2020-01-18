Şehitleri anmak vatanın bağımsızlık temellerini güçlendirir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve şehit ailelerinin Katılımıyla Tahran'da düzenlenen 20. Şehitler Kongresi'ne mesajı General İbrahim Cebbari tarafından okundu.

Ayetullah Hamanei’nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Şehitleri anmak müminlerin ruhunu canlandırır ve vatan ile İran milletinin saygınlık ve bağımsızlık temellerini güçlendirir. Allah'tan aziz şehitlerimizin rütbelerinin artmasını ve bizim de bu şehitlerin arasında yer almamızı temenni ediyorum."