Zarif İspanyol mevkidaşı ile nükleer anlaşmayı görüştü

Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, konferans sırasında İspanyol mevkidaşı Luca Arancha Gonzalez Laya ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede İran ile Avrupa arasındaki ilişkileri güçlendirme yollarının yanı sıra İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya alması ve Avrupa'nın nükleer anlaşmadaki yükümlülükleri ele alındı.

Bunun yanı sıra bölgedeki gelişmelerle ABD'deki iç meseleler masaya yatırıldı.

Dün Umman, Çin, Hırvatistan, Finlandiya, Vatikan ve Çekya dışişleri bakanları, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bu ülkenin Dışişleri Bakanı François Philippe Champagne ile görüşen Zarif, bugün de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi üyeleri ile bir araya gelerek görüş teatisinde bulunmuştu.

Zarif ilaveten bugün Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Manfred Weber ve Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ile görüştü.

30 hükümet ve devlet başkanıyla yaklaşık 70 ülkeden dışişleri ve savunma bakanının katılımıyla dün başlayan 56. Münih Güvenlik Konferansı 16 Şubat’a kadar devam edecek.