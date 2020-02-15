Ukrayna uçağına ait kara kutu başka bir ülkeye verilemeyecek

İran Dışişleri Bakanı Zarif, NBC NEWS'a verdiği mülakatta, Trump'ın İran ile ABD'yi savaşın eşiğine getirdiğini söyledi.

Ocak ayından (Korgeneral Süleymani’nin şehadeti) bu yana İran ile ABD arasındaki gerginliklerin arttığını belirten Zarif, Donald Trump'ın İran'a karşı yanlış bir politika yürüttüğünü bildirdi.

Zarif, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ocak ayında İran'a son derece uygunsuz bir mektup göndermişti. Ancak İran da buna iyi bir şekilde yanıt verdi" dedi.

Zarif ayrıca ABD’nin bölgede kriz yarattığını belirterek, "Trump'ın bu yoldan dönmesi gerekiyor" diye konuştu.

İran'ın Ayn el-Esad üssüne karşı düzenlediği füzeli operasyonuna diğinen Zarif, "ABD'ye İran'ı korkutamayacağını ve İran'a karşı herhangi bir eylemin kötü sonuçları olacağını göstermek istedik. Amacımız ABD'yı İranlıları öldürmeleri durumunda misilleme yapacağımız konusunda uyarmaktı" ifadelerinde bulundu.

Zarif, Irak Haşdi Şabi güçleriyle Lübnan Hizbullah Hareketi'nin İran tarafından desteklendiği iddiasını reddetti.

Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran yakınında düşen Ukrayna uçağına ait kara kutunun başka bir ülkeye verilemeyeceğini kaydetti.