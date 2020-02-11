İran'da İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü kutlamaları başladı

Milyonlarca İranlı bugün İslam Devrimi’nin 41. zafer yıldönümünü ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutluyor.

İran halkı bugün ülkede muhteşem gösterilerle yürüyüşlere katılarak, İslam Devrimi'nin iktidarı ile ihtişamını bir kez daha tüm dünyaya gösteriyor.

İran İslam Cumhuriyeti Kurucusu Rahmetli İmam Humeyni (r.a) ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin izinden giderek büyük bir cesaretle dünya müstekbirleri karşısında direnen İran milleti 11 Şubat yürüyüşlerine geniş bir şekilde katılım sağlayıp İslami düzene olan sevgi ve bağlılıklarını bir kez daha sergileyecek.