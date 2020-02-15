Zarif AB Dışilişkiler Konseyi üyeleri ile görüştü

Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, konferans sırasında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi üyeleri ile bir araya gelerek görüş teatisinde bulundu.

Zarif ayrıca dün Umman, Çin, Hırvatistan, Finlandiya, Vatikan ve Çekya dışişleri bakanlarıyla görüşmüştü. Bunun yanı sıra Zarif, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bu ülkenin Dışişleri Bakanı François Philippe Champagne ile bir araya gelerek, ikili ilişkileri masaya yatırmıştı.

Dün 30 hükümet ve devlet başkanıyla yaklaşık 70 ülkeden dışişleri ve savunma bakanının katılımıyla başlayan 56. Münih Güvenlik Konferansı 16 Şubat’a kadar devam edecek.