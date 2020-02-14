Dışişleri Bakanı Zarif Kanada Başbakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 56. Münih Güvenlik Konferansı sırasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

Bu yıl 30 hükümet ve devlet başkanıyla yaklaşık 70 ülkeden dışişleri ve savunma bakanının katılımıyla bugün başlayacak Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2020) küresel ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.

Bu yıl "Batısızlık-Westlessness" temasıyla 56'ncısı düzenlenecek ve 16 Şubat'a kadar sürecek konferans Münih'teki Bayerischer Hof Oteli'nde yapılacak.

Dışişleri Bakanı Zarif, 18 Ocak 2020'de Umman’ın başkenti Maskat'ta Kanadalı mevkidaşı ile bir araya gelerek Tahran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağını konuşmuştu.