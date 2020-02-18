Siyonist Rejim Filistin tarım ürünlerinin ihracatını engelliyor

Siyonist Rejim'in söz konusu kararından geri adım atmaması durumunda kapanma riskiyle karşı karşıya olan çiftliklerden biri de Batı Şeria'daki Ebu Hizran Şifalı Otlar Çiftliği.

Yılda yaklaşık 30 ton şifalı bitkinin yetiştirildiği çiftlik, bunları Avrupa ve bölge ülkelerine pazarlıyor.

Ebu Hizran Çiftliği Müdürü Muhammed Dragma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin tarım ürünlerinin ihracatına getirdiği engel nedeniyle bu sezon zarar edebileceklerini ifade etti.

Çiftlikte özel olarak paketlenen ve soğutucularda saklanan 16 çeşit şifalı ot olduğunu aktaran Dragma, "Ürünlerimizin bekleme süresi en fazla 16 gün. Şifalı bitkilerin tamamı diğer ülkelere ihraç ediliyordu. İsrail'in aldığı bu karar, ürünlerin ziyan olacağı ve çöpe atılacağı anlamına geliyor." dedi.