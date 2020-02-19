BAE'den Siyonist Rejim askerlerine yıllık 1 milyon dolarılık maaş

Siyonist Rejim ve ABD'li emekli bazı askerler Birleşik Arap Emirlikleri için çalışıyor. Bu iddia İsrail basınında yer aldı.

BAE'nin başkenti Abu Dabi merkezli bir siber casusluk firması, ABD ve Siyonist Rejim'in emekli askerleri yüksek maaşla işe alıyor. Bu kişilere yıllık 1 milyon doları bulan maaşların yanı sıra lüks evler veriliyor.

Firmanın Güney Kıbrıs'ta bir ofisi bulunuyor. Bu ofiste çalışan Siyonist güçlerinin emekli eski istihbaratçılar, Abu Dabi'nin hasım olarak gördüğü ülkeleri hedef alıyor.

İsrail'den, BAE'ye siber destek

Saldırıların hedefinde gazeteciler, diplomatlar ve insan hakları aktivistleri de bulunuyor. Siyonist Rejim'e bağlı siber güvenlik firmaları ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelere istihbarat araçları satışı gerçekleştiriyor. O firmalardan biri de Tel Aviv merkezli NSO.

Eski Amerikan İstihbarat Subayı Edward Snowden Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinde NSO'nun ürettiği bir yazılımın kullanıldığını belirtti.

WhatsApp, NSO'ya uygulamayı kullanarak casusluk yaptığı gerekçesi ile dava açtı. Uluslararası Af Örgütünün açtığı dava ise sürüyor. Davanın görüldüğü Siyonist Rejim Mahkemesi, yargılama sürecini medyaya kapattı. İşgalci rejim, Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini de geliştiriyor.

Kaynak: TRT Haber