Cammu Keşmir'de yaklaşık 1,4 milyon kişi telefon kullanmayı bıraktı

Anadolu Ajansının (AA) Hindistan Telekom Düzenleyici Kurumundan (TRAI) edindiği bilgiye göre, Hindistan'ın bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırarak internet ve telefon hatlarını askıya almaya başladığı 5 Ağustos 2019'dan eylül ayına kadar sektör yüzde 1,14 küçülürken, 132 bin 334 kişi mobil internet kullanmayı bıraktı.

Devam eden kısıtlamalar nedeniyle telekomünikasyon sektöründe Eylül-Kasım 2019'da ise yüzde 12,59 küçülme kaydedilirken, 1,4 milyon telefon abonesi hatlarını kapattı.

TRAI yetkilileri, Cammu Keşmir'de insanların telefonlarını şarj edememesi ve herhangi bir hizmeti kullanamamasından ötürü telekomünikasyon şirketlerinin abone sayısının azaldığını ifade etti.

Srinagar'da yaşayan seyahat danışmanı Haşim Cavid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet kesintisi nedeniyle son aylarda para kazanamadığını belirtti.

Cavid, söz konusu durum nedeniyle işlerinin bozulduğunu vurgulayarak "Elektronik kitaplara ulaşabilme, turistlerle iletişime geçme ve para transferi yapma imkanımız yoktu. Tüm bunlar müşteri kaybedilmesine yol açtı." dedi.

Kullanamadığı internet faturalarını ödemeye zorlanmasının kendisini üzdüğünü söyleyen Cavid, "Son 5 ay boyunca internet yoktu ve işim neredeyse durdu. Rezervasyonlar için kullandığım iki hattım için aylık 31 dolar ödüyorum." diye konuştu.

Cavid, Aralık 2019'da hat iptali için başvurduğunda kendisinden bunun için fazladan 15 dolar istendiğini belirtti.

Cammu Keşmir'deki kısıtlamalar hac ve umre adaylarını etkiledi

Cammu Keşmir'de yetkililer, hac ve umreye gitmesi planlanan 50 bin kişinin işlemlerinin iletişim kısıtlamaları nedeniyle yapılamadığını kaydetti.

Keşmir Ticaret ve Sanayi Odası (KCCI) Başkanı Şeyh Aşık Ahmed, kesintiler nedeniyle vize ve bilet işlemlerinin durma noktasına geldiğini vurguladı.

Başkent Yeni Delhi'ye taşınan bazı seyahat acentelerinin hac ve umre yolcularının işlemlerine yardımcı olabildiğini kaydeden Aşık, bu durumun hükümet için de kayıp olduğuna işaret etti.

Aşık, Keşmir'den çok sayıda kişinin umreye gittiğini belirterek "Kesinti nedeniyle kayıplar büyük. Tüm sektörler bundan çok etkilendi. El yapımı ürünler, ipek halılar, elektronik ticaretle bilgi ve teknoloji sektörleri internet kesintisinden en çok etkilenenler arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.

KCCI tarafından yayımlanan raporlara göre, 5 Ağustos-3 Aralık 2019 arasındaki ekonomik kayıp 2 milyar dolardan fazla.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA