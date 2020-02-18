İslami Azad Üniversitesi, Orta Doğu'da bilim üretiminde en iyi üniversite

İslami Azad Üniversitesi'nden yayınlanan habere göre, bu veritabanının en son sürümünde İran, 307656 bilimsel üretimle Orta Doğu'da ilk sıraya yerleşti. Türkiye 292677 bilim üretimi ile ikinci, Suudi Arabistan 11595 bilim üretimi ile dördüncü sırada, Mısır ise 103150 bilim üretimi ile beşinci sırada yer almaktalar.

Öncü Bilim İnsanları veri tabanının son sayısına göre 6394 üniversite ve eğitim arştırma enstitüsü, bilim müstenitler, üstün makaleler ve alınmış evraklar bakımından inceleme altına alındı.

İran’dan 53 üniversite ve enstitü, üstün üniversite olarak bu listeye girdi. Türkiye 106, Suudi Arabistan 17 ve Mısır 24 üniversite ile bu listede yer aldı.