Çin ve Rusya'yı ABD ile yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pekin temasları kapsamında Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Mehr'e verdiği özel demeçte Çin temaslarını değerlendiren Erakçi, ''Bugün iki toplantımız oldu. Bu toplantılarda önemli konuları ele aldık. Stratejik ortağımız Çin'le önemli konular görüşüldü ve fikir alışverişinde bulunuldu.'' dedi.

Çin tarafına İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakereler hakkında bilgi verdiklerini anlatan Erakçi, şuları kaydetti:

''Onlara Çin'i ortağımız olarak gördüğümüzü söyledim; Bu nedenle Çinli meslektaşlarımızı müzakerenin son durumu hakkında bilgilendiriyoruz. İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmeleri destekleyen Çin bu konuda yardım sağlamaya hazır. Çin Dışişleri Bakanı da bunu vurguladı, bu iyi bir nokta.

İki tarafları ilgilendiren diğer konular da görüşüldü. Ekonomik ilişkiler ve özellikle enerji alanında iyi işbirliğimiz var. Pekin ve Tahran olarak ekonomik alanda verimli işbirliğini sürdürme konusunda kararlıyız. Bölgesel konularda ortak kaygılarımız var ve bunları da konuştuk.''

Erakçi, Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin Pekin'in ABD'nin tarife uygulamasına karşı kararlı bir duruş sergileme kararlılığından bahsettiğini anlattı.

Bakan Erakçi, ''İran ile ABD arasında üçüncü tur müzakerelerin (gelecek hafta cumartesi) tamamlanmasının ardından Çin ve Rusya'daki dostlarımızı bilgilendirme konusunda da mutabakata varıldı. Her iki ülkeyle de çok yakın ilişkilerimiz var. Her iki ülke de müzakere sürecini destekliyor.'' diye konuştu.